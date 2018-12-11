小指头卡飞机座椅扶手 加州男子告航空公司

此内容发布于2018年12月11日 下午11:05

（法新社洛杉矶11日电） 美国加州男子基斯（Stephen Keys）搭乘飞机时右手小指头卡进座椅扶手，最后得靠消防人员和技师拆开扶手才顺利脱困，基斯忿而向法院提告两间航空公司过失伤害。

基斯是演艺人员，作品包括电影「灵魂梦飞翔」（Soul Plane）和影集「派对男孩」（Big Time Rush）。他本月5日针对指头卡进座椅扶手一事，在法院提告美国航空公司（American Airlines）和天西航空公司（SkyWest Airlines）。

法新社报导，整起事件发生于9月9日，当时基斯搭美国航空和天西航空联营的3095号班机，从内华达州雷诺（Reno）前往加州洛杉矶。

诉讼文件指出，当基斯抬起座椅扶手、去拉安全带时，小指却卡在扶手下方的一个小洞。

诉讼文件提到：「扶手小洞内嵌的弹簧机关，对原告的手指施加很大压力，且立刻导致伤害、肿胀及疼痛。」

文件还写道，当时基斯一再设法移出小指，引起同机乘客的好奇猛盯，「把他这场危急处境变成丢脸的公开奇观」。

基斯称，机组员及消防员试着帮他脱困，但仍折腾了近一个小时。

最终是靠航空技师拆开座椅扶手，才化解整起事件。

诉讼文件提到，事故发生后，基斯无法打理日常生活，包括不能跟自己的孩子玩耍。

美国航空将这起诉讼的相关问题转给天西航空。天西航空告诉法新社，已针对基斯指头受伤与他联络，并期待「迅速解决」争议。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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