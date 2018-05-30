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此内容发布于2018年5月31日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月31日 -01:20

（法新社华盛顿30日电） 白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）今天在白宫接受小记者提问，谈及校园枪击案时，忍不住激动落泪。

13岁小记者修克朗（Benje Choucroun）提出孩子认为在学校并不安全的问题后，桑德斯声音颤抖，看起来相当沮丧。

他询问政府如何对抗枪枝暴力问题。

修克朗说，「我的学校最近举行了一场防暴演习」，让学生练习在枪手闯进建筑物时，躲到安全处避难。

美国经常为3岁以上孩子安排这类演习，有时会要他们以假装遇到「熊」或「坏人」为由躲起来。

修克朗继续说道：「对我和其他学生心理健康产生影响的其中一件事情是，担心我们或自己的朋友可能在学校遭遇枪击。」

「能否告诉我政府已经做了什么和未来会做什么，来避免这些无谓的惨剧？」

身为3个孩子母亲的桑德斯向来以擅于应付记者提问着称，但这个问题似乎让她有些错愕。

她说：「我想，对孩子和家长来说，没有什么比上学不安全更令人害怕的事了。我很遗憾你有这样的感受。」

桑德斯接着说，「政府相当重视这个问题」，还说政府正在研拟各种办法，「竭尽所能保护学童，让孩子们有安全感，也让家长们安心送孩子上学」。

美国校园一再遭受枪枝暴力侵害，本月稍早一名17岁学生在德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）持枪滥射，击毙8名同学和两名教师，成为这类枪击案的最新一起案例。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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