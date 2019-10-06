此内容发布于2019年10月6日 上午2:05

（法新社曼谷6日电） 泰国中部考艾大山国家公园（Khao Yai National Park）「地狱崖瀑布」（Haew Narok）附近，发生6只大象为了彼此相救而溺毙的憾事。

英国广播公司（BBC）和法新社报导，考艾大山国家公园园方表示，一只小象滑落急流后，同伴为了救它集体跳入水中，造成6只大象一同送命。

不过另有2只大象受困在翻腾瀑布上方湿滑的岩石中，已由当局移离现场。

国家公园、野生动物和植物保存局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）声明指出，园方昨天凌晨3时接获通知，有象群在「哀嚎」。

几小时之后，园方人员在滂薄的地狱崖瀑布下方发现3岁大的小象和其他5只大象的尸体。上游湍急水流中，另有2只受困在石堆当中，随后获救。

但专家表示，由于大象靠群体保卫、觅食，这两只大象落单后前景并不乐观。

国家公园发言人表示，大象滑落的原因谁也说不准，不过昨晚当地下了一场大雨。

当局进行救援行动时，瀑布区景点封闭，不准游客进入。

BBC报导，地狱崖瀑布1992年也曾发生类似事故，有8只大象滑落瀑布致死，当时引发泰国各地的关注。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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