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此内容发布于2018年11月29日 上午6:05 最后更新 - 2018年11月29日 -06:05

（法新社巴黎29日电） 40年前，古埃及少年法老图坦卡门（Tutankhamun）展览在美国和欧洲造成轰动；如今，图坦卡门陵墓宝藏将再度巡回全球展出，许多展品都是首次在海外展出。

埃及当局表示，本次巡回展共有150件展品，超过50件将是首次在海外展出。埃及当局策划这次巡回展，为吉萨（Giza）大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum）2020年开幕造势。

「金法老的宝藏」（Treasures of the Golden Pharoah）展览今年3月已在美国洛杉矶（Los Angeles）开幕，明年3月移师巴黎拉维莱特（La Villette）艺术中心，是欧洲大陆仅有的一站展出。

主办单位尚未公布全球巡回展的其他9座城市。

先前的少年法老图坦卡门展览吸引破纪录人潮，在全球掀起「图坦卡门热」（Tut-mania）。

1973年在纽约大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）举行的「图坦卡门的宝藏」（The Treasures of Tutankhamun）展览，吸引超过800万人参观。

1967年，巴黎小皇宫（Petit Palais）举行一场较小型、被誉为「世纪之展」的图坦卡门展览，吸引120万人排队看展。

埃及国家古物部（Ministry of Antiquities）瓦兹里博士（Mostafa Waziry）表示，这次全球巡回展也是为了「庆祝图坦卡门陵墓发现100周年」。

法国巴黎罗浮宫博物馆（Louvre）埃及部负责人朗杜（Vincent Rondot）说：「发现图坦卡门完好陵墓重新唤起我们对埃及和其埋藏宝藏的迷恋。」

罗浮宫出借一件珍藏图坦卡门的守护神「阿蒙」（Amun）雕像，供主办单位在全球巡回展展出。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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