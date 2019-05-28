此内容发布于2019年5月28日 上午3:35

（法新社美国桑兰公园27日电） 美国一名退伍军人运用总统川普众多支持者募款资金，在私人土地上打造美墨边墙，就是要替川普实现边境筑墙的梦想。

筑墙工程正在美国新墨西哥州桑兰公园市（Sunland Park）一块私人土地上进行，对面就是墨西哥华雷斯城（Ciudad Juarez）。

新墨西哥州居民艾伦（Jeff Allen）是这块私人土地的共同所有人之一，他说：「这是美国人民表达『国会没用』的方式，让我们自己来打这场仗。我们要自己来盖（这堵墙）。」

川普承诺要在边界建造「又大又漂亮的墙」，艾伦决心要帮他实现承诺。

上周末开始，艾伦就在桑兰公园市的自家土地上，竖起高耸的钢条围栏。

现年56岁的艾伦说：「这里不是欧洲。这里是美国。我们要保护边界。」艾伦身后的工人正在操作重型施工设备架设围栏。

艾伦指出，这座新建造的私人边墙全长800公尺，且规格和政府的边墙一模一样。

他坚称这一切并非对抗移民，「这无关种族歧视，而是为了保护我自己，以及为了美国的边境安全。假如有人想移民，他们应该去入境口岸申请」。

艾伦表示，这项计画获得名为「我们来筑墙」（We Build the Wall）公司的资助，这间公司由失去双腿和右手的退役军人科尔费基 （Brian Kolfage）成立，企图利用网路私人捐款募得的数百万美元，帮川普打造边境围墙。

科尔费基曾在群众集资网站GoFundMe发起募款活动，希望募得10亿美元打造美墨边境围墙，最后募得约2000万美元，远低于预期目标。之后，他取消募资计画，成立「我们来筑墙」公司。

「我们来筑墙」公司谘询委员会主席正是极右派的前白宫首席策士巴农（Steve Bannon）。（译者：王品轩/核稿：严思祺）

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