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此内容发布于2018年7月9日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月9日 -00:35

（法新社尼加拉瓜马纳瓜8日电） 人权团体表示，尼加拉瓜亲政府部队今天发动突袭，造成至少3人死亡。4月动乱爆发以来，尼加拉瓜已有超过230人丧命。

尼加拉瓜人权中心（CENIDH）主席比尔马努涅斯（Vilma Nunez）表示：「目前有3人死亡，其中2人在迪里安巴（Diriamba），1人在吉诺提比（Jinotepe）。」

根据居民所拍摄、发布在社群媒体的影片，迪里安巴及吉诺提比地区出现许多身穿便服且头戴黑色头巾的武装团体。

具影响力的天主教教会先前提议提前大选，但总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）都未回应，昨天他终于打破沈默，表态拒绝提前大选。

尼加拉瓜人权保护协会（ANPDH）发言人雷瓦（Alvaro Leiva）表示：「现在情况非常严重，政府军队的不当攻击导致我国血流成河，并有更多人死亡及哀悼。」

反对势力要求奥蒂嘉下台。奥蒂嘉曾是左派游击队领袖，他在1979年人民起义成功推翻苏慕萨（Anastasio Somoza）的独裁统治后上台，并在2007年选举后再次担任总统。

现在奥蒂嘉自己也被控独裁。（实习编译：赵韵涵/核稿：郑诗韵）

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