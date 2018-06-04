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此内容发布于2018年6月4日 上午2:05 最后更新 - 2018年6月4日 -02:05

（法新社尼加拉瓜首都马纳瓜3日综合外电报导）尼加拉瓜爆发反政府示威数周来已造成超过百人死亡，最新冲突造成至少7人死亡后，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天呼吁尼国各方进行对话。

罗马教廷企图斡旋尼加拉瓜这场危机，但上周在一场由罹难者的母亲所发起的游行遭政府开火、造成至少16死后，教廷已取消与尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）政府的和平对话。

今天又爆发最新的暴力冲突，两处邻近首都马纳瓜（Managua）的城市马沙雅（Masaya）与蒂比达伯（Tipitapa），示威者发射土制迫击炮抵挡警方镇压。

人权团体表示，最新冲突造成至少7人死亡，其中包括一名美国公民，此人在马纳瓜发生的另一起冲突中，据称遭到亲政府暴民杀害。

方济各在梵蒂冈说：「我与尼加拉瓜的主教弟兄们同在，对于武装团体的暴力行为同感悲伤。罗马教廷一向支持对话，但对话必须基于尊重自由，以及最重要的━尊重生命的实际承诺上。」

尼加拉瓜人权中心（Nicaraguan Center for Human Rights）表示，自从4月18日爆发反政府示威以来，已有110人丧生。（译者：陈亦伟/核稿：严思祺）

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