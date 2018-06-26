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此内容发布于2018年6月27日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月27日 -00:50

（法新社马纳瓜26日电） 尼加拉瓜针对总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的抗议行动连月不断，对于节节攀升的死亡数字，多个人权团体今天纷纷表达忧虑之意。

尼加拉瓜人权中心（The Nicaraguan Center for Human Rights）通报，至少212人死亡，但他们今天告诉法新社，他们正在调查近日来可能新增的死者。

另一个团体，尼加拉瓜人权保护协会（Nicaraguan Association for Human Rights）今天发布的报告指出，死亡人数达285人，已确认其中262人身分，并有156人失踪。

尼加拉瓜人权保护协会表示，大多数的伤者都是年轻族群，他们在首都马纳瓜、马纳瓜省和马沙雅市（Masaya）因头部和胸部中枪毙命。

亲政府的帮派分子在首都在内的多个城市掀起恐慌，几乎等于实施宵禁，这帮人用帽子遮头、手持武器，身上穿的是一般便服。

尼加拉瓜人权保护协会会长雷瓦（Alvaro Leiva）告诉法新社，「镇压行动增加」的情形从「这些准军事团体开始运作」后显现，「镇压、虐待、杀戮，触犯人权」情事样样来。

反奥蒂嘉人士一天天升高施压尼国军方，要求他们解散这些准军事团体，并没收枪械。

政府当局与要求奥蒂嘉下台的反对派昨天重启对话，目的在于结束两个多月以来的动乱。（实习编译：吴升鸿/核稿：蔡佳敏）

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