此内容发布于2019年4月9日 下午7:05

（法新社华盛顿9日电） 美国国务卿蓬佩奥今天拒绝重申美国支持巴勒斯坦国。日前，以色列总理尼坦雅胡承诺，倘若连任总理，将兼并约旦河西岸以色列占领的屯垦区。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在参议院小组委员会作证时，民主党籍参议员要他支持两国方案，蓬佩奥拒绝回应。同一时间，以色列情势紧绷的选举投票已经落幕。

蓬佩奥回应：「最终，以色列人和巴勒斯坦人将决定如何解决这个问题。」

蓬佩奥也表示，白宫高级顾问库许纳（Jared Kushner）与美国中东特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）很快就会有清楚提案，以「解决数十年来都存在，且前朝无法解决的问题」。

他说：「我们希望能有提供一些与众不同的想法，让以色列和巴勒斯坦人民为冲突达成决议。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在9日大选前夕，打破先例指出他将兼并以色列占领约旦河西岸（West Bank）屯垦区。

马里兰州的民主党籍联邦参议员范霍伦（Chris Van Hollen）告诉蓬佩奥，单方兼并「表示未与巴勒斯坦达成协议」。

范霍伦说：「听起来就像你已经放弃反对以色列任一或所有吞并约旦河西岸的两党外交政策。」（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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