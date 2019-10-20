此内容发布于2019年10月20日 上午7:35

（法新社尼日19日电） 尼日官员今天表示，尼日东南部水患10月初起陆续迫使2万3000人逃离家园，让这个因伊斯兰暴力组织博科圣地（Boko Haram）荼毒而受到重创的地区，面临新的人道危机威胁。

暴雨导致流经半沙漠地区迪法（Diffa），进到查德湖（Lake Chad）的科马杜古约贝河（Komadougou Yobe）泛滥，使河岸溃堤、村庄淹水、农地淹没、作物受损。

根据国家广播公司「沙赫尔之音」（Voice of the Sahel）报导，两座邻近迪法市的村庄「完全」淹没，2500人被迫逃离家园。

报导中说，约400个家庭前往迪法市体育馆避难。

种稻农夫伊萨（Amadou Issa）告诉法新社，「我们已经奋战数日，希望阻止大水继续升高，但没有用」，用来挡水的沙包已经完全浸在水中。

极端气候现象在尼日非常普遍，尼日也是世界最穷困的国家之一。

根据尼日政府的数据资料，在6月到9月间，有13万人受洪水泛滥影响，57人因此丧命。

尼日首都尼阿美（Niamey）9月受创严重，非洲第3大河尼日河水位暴涨到50年来未曾见的程度，使尼阿美部分区域被水淹没。

去年，干旱及水灾造成食物短缺，圣战暴力使情况恶化，超过10%的人必须靠人道救援度日。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram