尽管遭遇恶劣天气 移民仍横渡地中海

此内容发布于2018年12月13日 上午5:35

（法新社西班牙塔里法13日电） 寒冷、暴风雨和起雾的天气现象，却无法阻止移民从摩洛哥横渡地中海抵达西班牙，这趟旅程据称今年已夺走数百条年轻人的性命。

西班牙救援服务指挥中心负责人塞拉诺（Adolfo Serrano）说：「天气好的时候，我们可以从这里看见北非的房子。」

在直布罗陀海峡（Strait of Gibraltar）最狭窄处，西班牙南部安达鲁西亚地区（Andalusia）和摩洛哥北部仅相距14公里。

塞拉诺并说：「但是，随着海水的快速变化、强劲洋流、起雾会让你感到惊讶，这是一个危险的渡口。」

他表示，尤其危险的是，人口贩子把移民放在充气船或塑胶独木舟上，这些船只很容易翻覆。

西班牙国民警卫队（Guardia Civil）海上救援部门工作25年的技工安东尼（Jose Antonio Parra）说：「我不记得有像这样的秋天。许多船只一直载着孕妇和孩童抵达（西班牙）。」

西班牙海上救援船只向南部城镇塔里法（Tarifa）救援服务指挥中心发出无线电讯息：「34名移民获救。」

从一艘充气船被救出的34名移民，包括6名似乎是10多岁的少女，被带到阿尔赫西拉斯港（Algeciras），红十字会（Red Cross）先照顾这些移民，再把他们转交给警察。

根据国际移民组织（IOM）数据，今年1月至12月2日，试图从海路抵达西班牙的移民，687人丧生，数量为去年的3倍多。

今年有更多试图抵达义大利和马尔他的移民丧命，将近1300人，而西班牙已成为移民试图透过海路到达欧洲的主要入境点。今年迄今，超过5万5000名移民已抵达西班牙。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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