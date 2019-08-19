此内容发布于2019年8月19日 下午10:50

（法新社里约热内卢19日电） 美国对陷入危机的委内瑞拉施压，美国南方司令部（U.S Southern Command ）司令法勒今天表示，美国海军已经准备做「必须做的事」。

美国与9个拉丁美洲国家和英国、葡萄牙及日本展开年度UNITAS海上军事演习时，海军上将法勒（Craig Faller）在里约热内卢发表上述言论。

法勒告诉记者：「我不会透露我们正在策划与正在做的事的细节，但我们还是准备执行政策决定，我们还是处于最佳位置。」

他说：「美国海军是全球最强的海军。如果政府做出决策部署海军，我相信我们将能做必须做的事。」

几周前，美国总统川普说，他考虑「封锁或隔离」这个拉丁美洲国家。

川普之后在本月加强对委内瑞拉的制裁力道，命令冻结委内瑞拉在美国境内的所有政府资产，并禁止美国公民与委内瑞拉当局从事交易。

法勒说，美国对马杜洛社会主义政权祭出的制裁正在发挥作用，这位委内瑞拉领袖遭到孤立。

法勒说：「美国政府的重点持续放在对一个非法政权集中施加针对性压力，以确保转移到正当的民主政府…这个重点部分是在确保让合适的人道救援物资送到需要的民众手中。」

美国是承认委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）为临时总统的50多国之一。

法勒说，在巴西外海举行的两周海上军演，有3300 多名军事人员参加，「向马杜洛与其他没有相同价值观的伙伴传达一个讯息」。

他说：「海军演习向全球表明，在遇到一系列复杂的威胁时，民主国家结合起来可以做什么。」

询及他认为马杜洛对演习会有什么反应时，法勒说：「我不知道马杜洛怎么看事情。」

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