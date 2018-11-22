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此内容发布于2018年11月22日 上午1:35 最后更新 - 2018年11月22日 -01:35

（法新社瓜地马拉市21日电） 瓜地马拉法院今天以屠杀罪判处一名前士兵5160年徒刑，他在这个中美洲国家内战数一数二严重暴行中屠杀201名农民。

法院判定，罗培兹（Santos Lopez）是171起杀人案的「罪魁祸首」，判处他每起案件30年徒刑，总计5130年。

他因与一名幸存孩童命案有关，额外被判30年徒刑，但这些刑期为象徵性质，因为瓜地马拉执法上限为50年。

罗培兹是美国训练反叛乱部队凯毕尔（Kaibil）成员。他在美国被捕，2016年被驱逐出境。

根据调查，罗培兹隶属一支巡逻队，这支巡逻队1982年12月在与墨西哥接壤的杜斯艾雷斯村（Dos Erres）进行屠杀。这些士兵当时试图夺回被游击队偷走的约20把步枪，导致19名士兵在稍早一场埋伏行动身亡。

杜斯艾雷斯村故事被写入2017年纪录片「寻找奥斯卡」（Finding Oscar），这部片由美国名导史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）担任监制，讲述寻找一名男孩的故事，这名男孩活下来，由一名士兵养大。

另有几名凯毕尔成员被定罪，每人被判处超过6000年徒刑。

根据联合国（UN），瓜地马拉内战期间，约20万人丧生或下落不明。内战于1996年结束。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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