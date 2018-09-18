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此内容发布于2018年9月18日 上午3:05 最后更新 - 2018年9月18日 -03:05

（法新社菲律宾伊桐宫18日电） 山竹台风肆虐菲律宾，已造成74人丧生。当地数百名搜救人员今天以铁锹或徒手挖掘的方式，持续在翻找恐被埋在大规模土石流下的数十人。

今年最强风暴山竹在菲律宾北部摧毁房舍并淹没主要农业区后，又挟带狂风暴雨袭击香港和中国南部。香港今天持续努力灾后复原工作，进行大规模清扫，移除折断树木、修复柔肠寸断道路及受损电线。

山竹在中国南部广东省已酿4死。根据菲律宾警方，北部吕宋岛死亡人数增至74人，且预期将不只于此。

山竹15日盘旋菲律宾之际，数小时内倾倒相当于一个月的降雨量，导致伊桐宫镇（Itogon）发生土石流，恐有多达40人仍被埋在土石下。

伊桐宫镇长巴朗丹（Victorio Palangdan）表示：「虽有99%的可能性他们已悉数罹难，但我们不放弃那1%的机会。」他并说：「救援工作将持续进行，直到总统命令我们停止。」

因为土石流破坏道路，当局无法派出重型机具加速救援速度，因此搜救团队只能透过人链的方式，设法搬开残骸。

山竹袭击前，当地居民就已为灾难做好准备，因为近一个月雨季连续降雨已使土壤潮湿且危险松软。

沿主要金矿区吕宋岛科迪勒拉山地（Cordillera Mountains）发生数10起土石流，几乎所有罹难者都是因此丧生。（译者：侯文婷/核稿：何宏儒）

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