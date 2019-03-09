此内容发布于2019年3月9日 上午2:35

（法新社华盛顿8日电） 美国民众似乎因政治分裂而日益心烦气燥，动物出任地方首长或许比人类更能赢得民心，美国佛蒙特州（Vermont）小镇本周选出山羊林肯出任荣誉镇长。

3岁大的长耳林肯（Lincoln）虽是政坛新手，但从名字来看，便知它系出名门，将出任人口约2500人费尔海文镇（Fair Haven）的荣誉镇长；当地官员期许这场选举，能为民主制度发挥重要作用。

当地居民5日举行投票，林肯从16名候选人中脱颖而出，其中包括许多猫狗和一只名为克莉丝朵（Crystal）的沙鼠。

费尔海文镇没有镇长，但有担任镇长官（Town Manager）的甘特（Joseph Gunter），他的职务类似镇长。

当甘特在报纸上得知密西根州奥米纳镇（Omena）选出猫咪「塔特甜心」（Sweet Tart）担任「首长」时，他得到灵感，想举行一场类似选举，募款兴建一座游乐园。

林肯拿下13票，赢过第2高票的狗狗萨米（Sammie）。林肯的主人是名数学老师。

甘特表示，林肯上任后，将参与镇上重要节日庆典活动，包括「阵亡将士纪念日（Memorial Day）游行、苹果节（Apple Fest），以及夏季期间每周五举办的镇上活动」。

尽管这场选举只募得约100美元（约新台币3100元），但甘特认为这也是「让当地孩童参与地方政府的好方法」。

甘特坦言，总票数只有53票，投票率相当低，「因为是首度举办（动物选举），期待明年会更好」。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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