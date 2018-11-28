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此内容发布于2018年11月28日 上午6:05 最后更新 - 2018年11月28日 -06:05

（法新社华盛顿27日电） 白宫经济顾问柯德洛今天表示，美国总统川普本周「很有可能」与中国达成协议，以解决贸易争端。

中美贸易紧张升温、陷入数千亿美元报复性关税战之际，20国集团（G20）峰会将于30日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯登场，川普预定将在场边会晤中国国家主席习近平。

柯德洛（Larry Kudlow）告诉媒体：「我们很有可能达成协议，他抱持开放态度，但某些条件必须符合，某些情况必须改变。」

柯德洛强调，要解决贸易争端，必须在顾及「公平且互惠」情况下符合某些条件，「窃取智慧财产权问题必须解决，强迫技术转移问题必须解决」。

川普已对总值2000亿美元的中国输美商品祭出严厉惩罚性关税，约占中国每年对美国出口商品总额的一半，川普也扬言针对剩余的2670亿美元中国商品加徵关税，他昨天还提到，下一轮关税措施也可能涵盖苹果公司（Apple）在中国生产的iPhone手机和笔记型电脑。

美国预定明年元旦起，将2000亿美元中国输美商品关税税率从10%升至25%。川普昨天说，他「极不可能」接受中国要求而暂缓提高，他认为本周不会就此达成协议。

不过柯德洛的说法指出，川普对相关前景较为乐观。此外，柯德洛表示，其他国家和美国一样担忧中国贸易作法。

柯德洛说：「中国应改变作法，跻身负责任的贸易国家行列。」

柯德洛被问到关税对经济的冲击时说：「我们准备好因应，也会处理得非常好。」他也表示，自由贸易将带来「巨大利益」。

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