川普下令成立太空司令部

此内容发布于2018年12月18日 下午4:50

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天下令成立「太空司令部」（Space Command）。这个新组织结构隶属五角大厦，对太空军事行动将拥有全面性掌控权。

太空司令部和川普希望建立的全新军种「太空部队」（Space Force）并无关联，不过可能是朝此方向迈出的一步。

川普在给国防部长马提斯（Jim Mattis）的备忘录中指出：「我下令，依据美国法律，成立美军太空司令部，做为（军方的）机能性联合作战司令部之一。」

正在佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）的副总统彭斯（Mike Pence）指出，新成立的太空司令部将整合美军所有军种的太空军力。

彭斯表示：「它将发展太空政策、战术、科技和常规，让我国战士能在这个新时代中捍卫自己的国家。」

太空司令部将是继早已广为人知的中央司令部（Central Command）、欧洲司令部（Europe Command）等之后，五角大厦所成立的第11个作战司令部。

川普6月曾表示希望成立「太空部队」。前述计画若实现，将成为美军在海军（Navy）、陆战队（Marine Corps）、陆军（Army）和空军（Air Force）之外的另一个全新军种。

川普坚称，成立太空部队有其必要，以因应太空防卫脆弱的问题，并维护美国在太空的优势地位。

不过必须取得国会批准，太空部队才能成立。部分国会议员和国防官员对太空部队抱持质疑态度，担心将所费不赀，且会助长官僚政治。

成立全新的太空部队，也会在五角大厦、尤其是空军内部引发地盘争夺战。美国的太空行动任务目前大多由空军负责。

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