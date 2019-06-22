此内容发布于2019年6月22日 上午4:35

（法新社华盛顿21日电） 美国媒体今天报导，总统川普已下令移民当局最快在23日展开大规模行动，将收到驱逐令的近2000个移民家庭驱逐出境。

川普17日在推特（Twitter）宣布美国移民暨海关执法局（ICE）官员会开始驱逐「数百万非法移民」，但他没有说明细节。

「华盛顿邮报」（Washington Post）、美国国家广播公司（NBC）和美国有线电视新闻网（CNN）引述不具名消息人士报导，这则推文让原本就已在进行的行动加快速度。

当局可能会在休士顿、芝加哥、纽约和迈阿密等10座城市，针对非法移民家庭展开拂晓围捕。

CNN报导，美国国土安全部代理部长麦克利南（Kevin McAleenan）对部分驱逐行动有所疑虑。

华邮报导，麦克利南不断呼吁美国移民暨海关执法局将焦点主要放在150个非法移民家庭上。这些家庭原本有律师，但已撤回法律程序且消失无踪。

由于若干中美洲国家饱受帮派暴力和贫穷问题所苦，导致这些国家的民众大举入境美国，移民数量多到美国当局无力处理。

根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据，目前生活在美国的非法移民估计有1050万人。光是今年5月在美国墨西哥边界被捕人数就高达14万4000人，其中包含5万7000名未成年人，为13年来最高纪录。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

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