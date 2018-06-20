下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月21日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月21日 -01:35

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天改变立场，下令终止在边境拆散移民亲子的作法。川普的「零容忍」政策中，让移民孩子与父母骨肉分离的作法广受批评。

尽管川普政府停止拆散移民家庭，川普的行政命令显示，遭拘留的非法移民在其他方面的处境恐会更艰困。

以下是重点一览：

●任何跨境被逮的成人，就算是要寻求庇护，都会被拘留且依非法入境罪嫌送办。这点与5月7日公布的「零容忍」政策作法相同，没有改变。

●非法跨境的移民孩童将不再与家人分离，亲子现在将被国土安全部拘留在一起，而不是像先前由司法部、卫生及公共服务部负责。

●移民家庭被国土安全部拘留的时间长短，将取决于非法入境指控的庭审时日，以及移民申请案的审查时间。

这加起来可能费时数月甚至数年，川普政府将在这段期间寻求修改1997年佛罗雷斯和解案（Flores Settlement），其中规定，无论有没有父母陪同，安置儿童期限不能超过20天。

●然而川普的命令也指出，「在可行范围内」，移民家庭相关案件将优先处理。

●国防部奉令提供任何可用的设施来安置非法移民，并在必要时为他们新建设施。

Neuer Inhalt Horizontal Line