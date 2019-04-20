此内容发布于2019年4月20日 上午3:05

（法新社纽约联合国总部19日电） 白宫今天透露，美国总统川普近日亲自跟利比亚军事强人哈夫塔通电话，以推动联合国（UN）协商促成利比亚战事停火。

白宫声明指出，川普15日与哈夫塔（Khalifa Haftar）通话，两人「讨论持续进行的反恐努力，以及实现利比亚和平与稳定的必要性」。

声明提到，川普「承认哈夫塔在对抗恐怖主义和确保利比亚石油资源所扮演的重要角色」，还说「两人讨论关于利比亚过渡到一个稳定、民主政治体制的共同愿景」。

白宫没有解释为何延迟公布两人通话一事。

哈夫塔指挥的利比亚国民军（Libyan National Army, LNA）月初发动攻势试图夺下首都的黎波里（Tripoli），的黎波里是全国团结政府（Government of National Accord, GNA）所在地。

哈夫塔支持的另一个政府则位于利比亚东部，他们不承认的黎波里政府。

英国昨天在联合国安全理事会（Security Council）提出要求利比亚冲突停火的决议案，获得法国和德国支持，不过遭到俄罗斯和美国反对。

俄国在决议案中坚持不得批评哈夫塔，美国则表示，需要更多时间来考虑利比亚局势。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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