此内容发布于2019年7月17日 上午4:05

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天拒绝批评土耳其购买俄罗斯S-400防空飞弹系统一事，也没有提及华府先前扬言要对这项军购案祭出的制裁，川普的态度与美国国防部明显不同调。

土耳其向俄国采购的S-400防空飞弹系统首批设备12日运抵安卡拉后，这是川普首次对此做出回应。川普说，土耳其受到前美国总统欧巴马（Barack Obama）所迫采取行动，他理解土国为何选择购买俄国飞弹系统。

川普告诉记者：「我跟土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）关系很好。他们身处非常艰难的困境，我们也处于相当棘手的局面…尽管如此，我们正在努力，我们再看看会发生什么事。」

川普称这是「复杂的情况」，还说美国国防部已经暂停土耳其参与北大西洋公约组织（NATO）的F-35匿踪战机生产计画，并禁止土国购买100架F-35战机。

他说：「因为他们拥有俄制飞弹系统，他们现在被禁止购买100多架战机，我敢说洛克希德马丁（Lockheed Martin，F-35制造商）肯定不怎么开心，那牵涉很多工作。」

川普这番言论似乎与国会和国防部的观点不同调，他们认为S-400系统与F-35战机进行整合，会对美国及北约防空系统构成威胁。

川普提名的代理国防部长艾斯培（Mark Esper）今天稍早向联邦参议院军事委员会表示：「土耳其长期以来是能干的北约盟邦，但他们决定购买S-400是错误的，而且令人失望。采购S-400会从根本上破坏F-35的能耐及我们维持空中优势的能力。」

艾斯培还说，他已经告诉土耳其国防部长艾卡（Hulusi Akar）自己的政策为何，即是「你可以获得S-400或F-35，你不能两个都要」。（译者：侯文婷/核稿：陈彦钧）

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