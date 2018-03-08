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此内容发布于2018年3月8日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月8日 -22:20

（法新社华盛顿8日电） 美国与南韩官员今天表示，美国总统川普与北韩领导人金正恩同意会面，以促成自朝鲜半移除核武的协定。

相当于南韩国家安全顾问的郑义溶（Chung Eui-yong）今天向美方简报5日南韩特使团与金正恩会谈内容。

郑义溶说：「我告诉总统川普，在我们会谈时，北韩领导人金正恩表示承诺非核化，金正恩誓言北韩会克制，不再做任何进一步的核试或飞弹试射。金正恩还表达渴望尽快与总统川普会面，总统川普感谢我们的简报并说他会在5月前与金正恩会面，以达成非核化。」

郑义溶说，金正恩理解南韩与美国间的例行联合军事演习必须持续。

在首尔，南韩官员告诉媒体，川普与金正恩的会谈会在5月底之前举行。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）证实，川普「将接受邀请，待地点与时间敲定后，与金正恩会面」。

桑德斯说：「我们期待北韩的非核化，但在此同时，全部的制裁与最大力道的施压仍需继续保持。」

今天稍早，中国大陆外长王毅也谨慎地对相关突破表示欢迎，呼吁美国与北韩「透过对话来接触，宁可早做也不要晚做」。

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