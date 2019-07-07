（法新社华盛顿7日电） 美国处理中美洲移民的拘留营因人数爆满、卫生环境差而备受批评。美国总统川普今天表示，将开放记者参观拘留营。

「纽约时报」和「艾尔帕索时报」（The El Paso Times）昨天刊出文章，描述位于德州克林（Clint）一间美国边境巡逻队（USBP）的拘留营，营内数百名孩童衣着肮脏、挤在满是疾病的狭小空间内；川普则称相关报导是个「骗局」。

川普在新泽西州摩里斯镇（Morristown）向媒体说：「我们会开放部分这类拘留营给新闻界，希望新闻界能进去看看。」

「会让一些媒体进入是因拘留营已人满为患，而我们正是受他们人满为患所苦的一方；会人满为患原因在于人不断涌向美国，虽然我们感谢墨西哥的协助，让人潮显着趋缓，但人还是太多，因此我们想让媒体进去看看。」川普还不忘说纽时是「假新闻」。

纽时的报导指出，拘留营内儿童脏衣的恶臭，臭到连巡逻队员的衣服也染上，当地镇民下班经过时都会掩鼻，小孩的哭声不断。一名女童疑因受不了而试图自杀，巡逻队员只好让她睡在队员面前的帆布床，以便能边看管她边处理新收进的移民。

纽时的报导引述不具名的拘留营人员表示，几百名孩童挤在狭小的空间，疥疮、疱疹、水痘蔓延，营方人员还受命将床搬走，以腾出空间。本月某天，一个小房间一度挤了20个小女孩，挤到有人只能蜷缩在地板上，有些房内还有很小的幼童，由较大的孩子照看。

3名营方人员表示，他们看过最小仅3岁、没有双亲陪伴的孩童被带来；有些近期才因案探视过的律师甚至说还看过年仅5个月的婴儿。

纽时的报导呼应了上周一份美国国土安全部（DHS）的监督报告；报告当时示警，多间拘留营人满为患已达危险程度。这些拘留营关着上千名寻求留在美国的中美洲移民，大多是为逃离家园的暴力与贫困。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram