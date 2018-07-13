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此内容发布于2018年7月13日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月13日 -08:35

（法新社伦敦13日电） 在川普主政下，美国和英国的特殊关系看来褪色了。一连串争执已使两国领导人渐行渐远，川普本周抵达英国访问，出人意表公开批评梅伊的脱欧策略，使得两国的失和达到高点。

英国首相梅伊（Theresa May）2017年1月访问美国，成为第1位赴白宫拜会美国总统川普（Donald Trump）的世界领袖，当时两国的历史性关系似乎良好，但两国关系后来却逐渐恶化。

以下是美英关系恶化大事记：

●并无悬缺

2016年11月：美国总统当选人川普在推特（Twitter）发文，推荐英国独立党（UKIP）党魁暨脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）担任驻美大使，川普并说：「他会做得很好。」

英国首相梅伊办公室被迫回应，表示目前「并无悬缺」。

●手牵手

2017年1月：梅伊访问白宫，她和美国总统川普行经白宫的长廊时，川普一度牵住她的手，成为她此行的关键性一幕。梅伊邀请川普访英，进行国是访问。

好景不常。川普无预警宣布旅行禁令，禁止穆斯林占人口多数的7个国家人民入境美国，影响具有双重国籍的英国公民。梅伊说，她「不同意」这项禁令。英国国会议员要求她取消邀请川普进行国是访问。

●我们不是小孩子

2017年6月：伦敦发生恐怖攻击，川普瞄准伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）。

沙迪克汗告诉伦敦市民，街头警力增加，市民不需为此感到惊慌。川普刻意扭曲他的谈话，发推文说：「这次恐怖攻击至少有7死48伤，伦敦市长竟说：『不需惊慌。』」

沙迪克汗回应说：「我们不是小孩子。他是美国总统，我不清楚他对我有何不满。」

●必须先发制人

2017年9月：伦敦地铁发生爆炸事件，川普再次加入战局，他发推文表示：「这是恐怖主义鲁蛇针对伦敦发动的另一起攻击，这些病态又丧心病狂的人都在伦敦都会区警察局（Scotland Yard）掌控中。必须先发制人。」

梅伊回应说，针对调查中的案件进行臆测，「毫无助益」。

●转推极右派影片

2017年11月：川普在推特上转推英国极右派团体「英国优先」（Britain First）副领袖佛兰森（Jayda Fransen）贴出的3支反穆斯林影片，内容据称是穆斯林从事暴力行为，其中1支稍后已遭揭穿。

梅伊表示，川普转推这些讯息「是错误的行为」。川普反击，他发推文给梅伊：「别把焦点放在我身上，（你应）聚焦激进的伊斯兰恐怖主义，他们正在英国进行破坏。」

●差劲的交易

2018年1月：川普发推文说，他不打算主持伦敦新美国大使馆启用典礼。他指出，新的大使馆位于伦敦南区「实在太偏僻了」。

他说：「我不是欧巴马政府的铁粉，欧巴马政府卖掉可能是伦敦最佳地段和最棒的大使馆，只得到区区小数的钱。差劲的交易。要我剪彩━门都没有！」

●伦敦「战场」

2018月5月：川普告诉全国步枪协会（NRA），伦敦一家昔日知名医院有如「战场」，因为刀械犯罪猖獗。

他说：「是的，没错，他们没有枪，他们有刀械，这家医院反而血流满地，他们说悲惨情况有如战地医院。」他随即模仿挥刀的模样。

伦敦去年刀械犯罪增加23%。

●她不听我的

2018年7月：川普结束北约（NATO）布鲁塞尔峰会后展开4天英国之行，从原来的国是访问缩水为工作访问，马上针对梅伊宣布令人震惊的消息。

川普接受太阳报（The Sun）访问时表示，梅伊计画在脱欧后和欧盟（EU）保持密切贸易关系，背离英国选民的愿望。

他说：「我的作法与此截然不同。事实上，我曾告诉梅伊如何做，但她不同意，她不听我的。」

川普表示，梅伊希望脱欧后与美国达成贸易协定，但她的计画「可能会扼杀」此一愿望。他并附带说道，因脱欧计画下台的前外相强生（Boris Johnson），将是很棒的英国首相人选。

这番不符外交礼仪的谈话，不会让川普赢得示威者的喜爱。英国示威者以包着尿布的川普宝宝气球相迎，让川普英国之行蒙上一层阴影。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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