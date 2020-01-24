此内容发布于2020年1月24日 下午11:35

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天成为历来第一位亲自参加华盛顿年度反堕胎游行「为生命而走」的美国总统，在这个选举年的反堕胎集会中，寻求保守教派的支持。

在国家广场（National Mall）上，川普对着参加第47届「为生命而走」（March for Life）集会的数万名反堕胎群众说，未出世的孩子们在白宫有了历来最强而有力的代表，捍卫他们的权益。

川普是第一位亲自在这场年度集会上致词的总统，他抨击民主党人支持堕胎权利，宣称「宗教自由」遭到破坏。

73岁的川普说：「谈到堕胎，民主党人拥抱最激进、极端的立场。我们则采取决定性行动保护宗教自由。」

川普发表简短致词后，群众高呼「再做4年」。美国总统选举将于今年11月3日举行，基督教福音派教会的支持对川普争取连任来说相当关键。

与此同时，针对川普的参议院弹劾审理正在进行，他被控滥权及妨碍国会调查，已于上个月被联邦众议院弹劾，接下来将由参议院决定他是否应去职。一般认为，川普去职的可能性很小，因为参议院目前由他所属的共和党掌握多数。

有关弹劾案，川普仅对群众表示：「他们死咬着我不放，因为我为你们而战，我们为那些无法发声的人而战。我们会赢，因为我们知道如何打赢。」（译者：曾依璇/核稿：刘淑琴）

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