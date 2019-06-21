（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普热衷建美墨边墙挡移民，但已在本周正式宣布将争取连任的他为吸引西班牙裔选民，今天接受美国西语电视台访问时竟在节目中高喊：「我爱移民！」

在美国西语频道「世界电视台」（Telemundo）节目中，当主持人迪亚斯（Jose Diaz-Balart）问到关于为幼年即被非法带进美国人士提供保障的DACA计画（已被川普所废）、川普政府采亲子分离对待非法移民，以及川普「零容忍」的边界计画等议题时，川普竟回答：「其实我很爱移民！」

「你前面提的都是针对非法移民，因为我对合法移民一直都很好。」

川普还说，美国的发展奠基于众多移民，在他任内，将会开放更多合法移民来充实美国各产业的劳动力。

在他这场西语电视频道处女秀中，川普对于自己在西裔选民间的高人气感到自豪，声称自己在西裔选民中的民调支持度上升了17%，且西裔选民的失业率是在他任内降到最低。

川普表示，一切都要归功于他的移民政策，「因为西裔的国人希望加强管控边境，他们不乐见有更多人来跟他们抢工作。他们也希望降低犯罪率，因此边境管控胜过一切」。

另外，川普也在节目中肯定墨西哥，表示在白宫祭出惩罚性关税措施警告后，墨西哥近来减少非法移民入境美国的努力有目共睹。

川普也对西裔选民有信心，相信2020总统大选时，他们会欣赏他对委内瑞拉与古巴两国的强硬立场。

「因为我会强硬对待古巴，不像欧巴马那样，糟糕透顶。」

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