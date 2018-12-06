川普人气低迷推给通俄调查 自评支持度应是75%

此内容发布于2018年12月6日 下午9:50

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普开始反省自己的支持度，昨晚推文庆祝新民调给他50%，但今天认为民调错很大，所以他统计自己的支持度是75%。

附上一张自己在竞选集会中拍手的照片，上头标题写着大大的「50%」，川普推文写道：「努力工作，谢谢你们！」

问题是，做出这项统计的民调公司拉斯穆森（Rasmussen）和其他人的结果大大不同。

根据真清晰政治网站（RealClearPolitics.com），盖洛普（Gallup）等其他民调公司都给川普低很多的评价，平均只有43%。

另外一个问题是，从拉斯穆森先前的49%微微上升至50%的这个数字也并非那么出人意表。

所以川普今天早上再次推文，这次主张他的民调难看是因为「通俄门」扩大调查造成的。检方正在调查他与俄罗斯是否存在不当、甚至有罪的关系。

川普写道：「没有虚假的通俄猎巫，就凭我们在过去近两年的成绩（减税、减少管制、法官、军事、退伍军人等），我的支持度会是75%，而不是拉斯穆森报导的50%而已。这叫做总统级的骚扰。」

要是支持度75%，川普就会是全球数一数二高人气的领导人，甚至会遥遥领先俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。尽管蒲亭能控制国内大多数媒体，他居高不下的支持度近来也受到打击。

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