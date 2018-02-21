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此内容发布于2018年2月21日 上午9:20 最后更新 - 2018年2月21日 -09:20

（法新社新德里21日电） 美国总统川普的长子小唐纳．川普正在印度进行私人访问，推销冠上父亲姓氏的豪华公寓建案。他表示，由于父亲担任总统，家族企业为避嫌所蒙受的损失已达「数亿美元」。

小川普（Donald Trump Jr）在「印度时报」（Times of India）今天刊登的访问中表示，由于父亲担任总统，川普集团（Trump Organization）婉拒全球各地的新商机，金额达到数亿美元。

小川普在印度将为一系列以川普为名的豪华公寓建案进行促销。他预定23日前往新德里卫星城古尔冈（Gurgaon），和数十位订购者共进晚餐。

古尔冈建案是楼高47层的高楼建筑群，共有250户，预定2023年完工，价格从85万美元至170万美元（约新台币2550万至5100万元）不等。

川普已将川普集团控制权交给成年儿子，但拒绝处置资产，引发利益冲突的疑虑。

批评者指出，川普家族持续参与，可能从急于讨好华盛顿的外国政府获得利益。

但是小川普说，集团聚焦已存在的开发案，而非在印度寻求新的商机。印度是川普集团在海外的最大市场，仅次于美国本土。

纽约时报报导，川普家族2016年从印度获得300万美元授权费。

川普集团也出借品牌给加尔各答（Kolkata）、孟买（Mumbai）和普恩（Pune）等地的开发商，共同推出建案。川普集团并未直接投资，但靠借名获取部分利益。

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