此内容发布于2019年5月23日 上午12:20

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天勃然大怒，对国会民主党人坚持追查他与俄罗斯的关系大表不满，国会众议院议长裴洛西则强力反击，指控川普掩盖事实，并说这可能构成国会可以提出弹劾的犯行。

川普今天在白宫会晤民主党国会领袖裴洛西（Nancy Pelosi）和舒默（Chuck Schumer），原本要讨论基础建设经费问题，但他没几分钟就气冲冲结束会议，宣布在他们结束「骗人的调查」前，不会和他们交涉政策问题。

这场会议以不欢而散收场，凸显川普与国会中对手的口水战急剧升高。这些政敌宣称他违法乱纪，要追究他的责任。

川普在国会的最大对头裴洛西今天稍早与民主党议员举行紧急会议后说：「我们认为这位美国总统亟思掩盖事实。」

这番话似乎令川普大为光火，他草草结束会议，临时在玫瑰花园召开记者会反击说：「我不会掩盖事实。因此快结束这些骗人的调查。」他并警告，民主党若不照办，有关诸如整建基础设施等议题的讨论将陷入僵局。双方原本希望此事今天能有所突破。

联邦特别检察官穆勒（Robert Mueller）经过两年调查后提出报告说，并无确凿证据显示川普阵营在2016 年总统大选时曾和俄国勾结。但他表示无法明确判定川普是否妨碍司法。

不过，民主党人决定追查这项「通俄门」调查的晦暗不明之处，而且公开谈论是否要展开在政治上风险很大的弹劾程序。

这让川普非常不爽，他加强攻击民主党的调查动作，今天推文批评这是「总统级的骚扰」。

裴洛西在离开白宫后也开火，指控川普不理会国会就穆勒调查针对相关人员所发出的传票，可能构成国会「可以提出弹劾」的犯行。她并将此事与导致前总统尼克森下台的「掩盖事实」作法相提并论。

她说：「这位总统妨碍司法，而且亟思掩盖事实。这可能构成可以提出弹劾的犯行。」

民主党议员威尔希（Peter Welch）也告诉有线电视新闻网（CNN）：「他真的想要刺激国会弹劾他。」

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