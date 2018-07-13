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此内容发布于2018年7月14日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月14日 -01:05

（法新社华盛顿13日电） 美国今天就骇入希拉蕊．柯林顿2016年竞选阵营与民主党、干扰美国大选一事，起诉12名俄罗斯情报人员，并揭俄国如何藉大规模网攻与假帐号，散播不利民主党消息的手法。

这次的起诉由追查通俄案特别检察官穆勒（Robert Mueller）一手起草，3天后美国总统川普将与俄国总统蒲亭会面。

民主党全国委员会（DNC）主席培瑞斯（Tom Perez）推文写道：「这次的起诉清楚让人了解，俄方行动规模有多大，包括俄国情报员侵入某个州的选委会，并窃得约50万选民的资料。」

起诉书指出，2016年3月起，俄罗斯军事情报局（GRU）就开始锁定希拉蕊．柯林顿阵营、民主党全国委员会、民主党国会竞选委员会（DCCC）的300名雇员与志工。

起诉书叙明：「共谋者偷偷监控数十名DCCC、DNC雇员的电脑，植入数百个含恶意程式的档案，窃取电邮与其他资料。」

起诉书并指出，约在2016年6月，俄方用「虚构的线上角色，包括DCLeaks与Guccifer 2.0等」，开始把数以万计窃得的电邮与档案泄出。

有些档案与电邮则透过名为Organization 1的网站泄出。起诉内容仅确认网站的名称，但据信这个Organization 1就是亚桑杰（Julian Assange）的维基解密（WikiLeaks）。有些档案透过名为DCLeaks的推特帐号与网站释出，俄国军情局还误导DCLeaks是一群「美国骇客」所有。

穆勒调查通俄案，先前已就干扰美国大选起诉13名俄国人士与3间公司。

前川普竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）则被依洗钱与其他罪责起诉；前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）已坦承向联邦调查局（FBI）说谎。

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