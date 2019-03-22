此内容发布于2019年3月22日 上午6:05

（法新社记者何宏儒安卡拉22日专电）美国总统川普主张承认以色列对戈兰高地拥有主权。土耳其总统艾尔段今天说这是「不恰当评论」，绝不容许戈兰高地遭占领一事合法。

纽西兰基督城清真寺上周遭恐怖攻击，正进行主麻日午祷的至少50名穆斯林丧生，伊斯兰合作组织（OIC）今天在伊斯坦堡就此会商。艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）致词时作以上表示。

他说，绝不容许戈兰高地（Golan Heights）遭占领一事合法。他说川普对戈兰高地的推文内容「不恰当」，使这个区域濒临新危机边缘、紧张再起。

川普在推特（Twitter）发文：「经过52年后，对美国来说，现在是完全承认以色列拥有戈兰高地主权的时候了。对于以色列和区域安定而言，戈兰高地具有战略与安全上的关键重要性。」

独立新闻媒体「中东之眼」（Middle East Eye）报导，自叙利亚1944年独立以来，戈兰高地就被正式承认是它的一部分。尽管几经战争、声索与反对声索，国际社会一直承认这个风光明媚、资源丰沛地区是叙利亚一部分。

一旦华府正式承认以色列并吞戈兰高地，将意味美国打破数十年外交政策，且公然违抗国际共识。

戈兰高地是横跨以色列和叙利亚的高原，它俯瞰黎巴嫩南部，具战略意义。以色列于1967年中东战争期间夺下戈兰高地并加以并吞，但从未获国际社会承认。

戈兰高地西侧2/3土地和赫蒙山（Hermon Mountain）一部分遭占领。联合国242号决议要求以色列撤离在1967年冲突中占领的土地，包括戈兰高地和约旦河西岸（West Bank），但一再遭到以色列拒绝。以色列1981年宣布正式并吞戈兰高地。

联合国脱离接触观察员部队（UN Disengagement Observer Force）自1974年起在当地监督叙利亚和以色列部队停火。

1967年停火后，以色列开始对戈兰高地进行屯垦。叙利亚和以色列于2000年代末曾秘密协商，据报内容包括将戈兰高地归还叙利亚，以换取和平协议。但以色列2009年对加萨走廊发动军事行动，导致谈判破局。

1967年战争迫使数十万叙利亚人逃离戈兰高地，目前当地人口除叙利亚阿拉伯人外，也有以色列犹太移民。2011年叙利亚内战爆发后，取得以色列公民身分的叙利亚人有增加的趋势，不过绝大部分叙利亚人仍拒绝这么做。

戈兰高地的重要性在于水源。以色列约1/3淡水供应来自戈兰高地，水源流进以色列的加利利海（Sea of Galilee）和约旦河（Jordan River）。

以色列其他占领区主要着重在战略和文化意义，戈兰高地除战略重要性外，冲突主要出自资源争夺。戈兰高地也是以色列跟叙利亚唯一陆地边界。

戈兰高地近年来经常遭到来自叙利亚的飞弹或其他形式火力攻击，以色列则对叙利亚和伊朗的目标进行报复。以色列向来表示，伊朗、叙利亚，及其黎巴嫩真主党（Hezbollah）盟友的不断威胁，凸显持续掌控戈兰高地对国家安全至为关键。（编辑：郭中翰）

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