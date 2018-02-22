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此内容发布于2018年2月22日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月22日 -21:50

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普提议，让受过「高度训练」的老师佩枪，以吓阻校园枪击，但与这构想最直接相关的人员－老师并不赞同。

美国最大职业工会全国教育协会（National Education Associatio，NEA）主席贾西亚（Lily Eskelsen Garcia）说：「父母和教育者一面倒地拒绝让教职员佩枪的构想。」全国教育协会拥有300万名成员。

贾西亚说：「要保护我们的学生及教育者远离枪枝暴力，将更多枪枝带进校园毫无帮助。」

美国教师联盟（American Federation of Teachers）会长怀恩嘉顿（Randi Weingarten）谴责，学校之间会出现「军备竞赛」，也批评「准许老师佩枪，而让学校成为军事堡垒」的措施。

佛罗里达州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）上周爆发枪击案，造成14名学生与3名老师丧命。川普昨天在白宫接见枪击案幸存者时，提议让老师佩枪。

川普今天更在推特及白宫会议上加紧鼓吹这个构想。

川普说：「教师和教练若受过良好训练，对枪枝很内行，将可在警察抵达前迅即解决问题。这是很大的吓阻力量。」

「如果潜在的『疯狂枪手』知道某间学校有大批善于使用武器的老师且会立即开枪的话，这个疯子绝对不会攻击那间学校。」（译者：周莉芳/核稿：卢映孜）

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