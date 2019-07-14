此内容发布于2019年7月14日 上午7:50

（法新社纽约14日电） 美国数以千计无证移民，在今天的全国突击前在恐惧及不确定性中等待，总统川普说，这会导致一波驱逐。数名市长公开表示关切，认为这将让移民心生恐惧，未来更不愿配合执法。

数十座城市有示威者上街抗议这项突击计画，地方和州官员呼吁联邦政府节制，但徒劳无功。

自今天清晨起，美国移民暨海关执法局（ICE）人员料将在至少10个美国大城市街道上展开突击，并计划逮捕约2000名最近抵达美国的无证移民。

川普上个月首次提到这项突击，随后将计画推迟，而行动规模似乎比那时承诺逮捕并驱逐「数以百万计」人小很多。

即便如此，担心自己可能遭锁定的移民并没有因此减轻痛苦。特别是媒体报导说，海关执法局官员不只准备驱逐被清除令锁定者，连被当局碰上的其他无证移民也将面临池鱼之殃，更加深他们的恐惧。这可能包括已在美国待了多年、已经成家立业的移民。

芝加哥市长莱特夫特（Lori Lightfoot）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「这种不确定性跟恐惧正在引发混乱，让人们受到创伤。」

川普12日坚称「大多数市长」支持突击，因为「他们不希望自己的城市有犯罪」，并重申自己经常言及却不正确的说法，即移民比美国出生者更容易犯罪。

数名市长对联邦政府这项行动表示关切。部分城市官员及亲移民的民权团体寻求教育可能遭锁定者，如何在突击时保障自己的权益。

乔治亚州亚特兰大市长波托斯（Keisha Bottoms）告诉CNN：「我们正在要求民众，如果你担心被遣返，今天待在室内或集体行动。如果有人到你家门前，除非对方有搜索令，否则不要开门。」

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）告诉微软国家广播公司（MSNBC），他将突击视为「为说服许多美国民众移民是问题，所采取的政治行动」。

他和许多城市官员一样担心这项积极逮捕行动可能将吓到移民，让他们在未来更不愿意配合地方警察执法，因而更难以确保公众安全。

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