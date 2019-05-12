此内容发布于2019年5月13日 上午1:35

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普决定对中国商品课徵25%关税，引起白宫经济顾问柯德洛质疑，认为此举对双方都不利，美国进口商若将成本转嫁，消费者也倒楣。

川普今天为关税政策辩护，再度坚称中国将向美国支付数百亿美元关税。

川普推文说：「我们现在做的事，正是我们与中国往来想做的。」

「记住，是他们打破与我们达成的协议，试图重新谈判。我们将向中国收取数百亿美元关税。」

然而研究显示，川普上调关税，首当其冲的是美国人，支付关税的进口商若将部分成本转嫁到消费者身上，消费者也跟着倒楣。

川普推文前，柯德洛（Larry Kudlow）12日稍早承认，支付关税的不只有中国。

柯德洛在政论节目「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）接受主持人华勒斯（Chris Wallace）访问时表示：「理所当然。事实上，双方都要买单，双方都得支付这些费用。」

美中10日在没有取得协议的情况下，结束为期2天的磋商，双方未来将继续推动磋商。川普指控北京背弃在贸易谈判中所做的承诺，因而下令加徵惩罚性关税，将价值2000亿美元的中输美商品税率由10%调升至25%，自本月10日起生效。

柯德洛说：「中国将面临国内生产毛额（GDP）下滑，可能需要的出口市场和商品也会减少。」他也同意华勒斯说，即使中国可能受到冲击，美国企业和消费者仍将是支付关税的受害者。

柯德洛说：「是的，就某种程度上而言。没错，我同意这种观点。我再说一次，双方都会受到影响。」

但他也保证，美国经济「蓬勃发展」，加徵关税不会带来「任何可观」的伤害。

柯德洛告诉华勒斯，川普和中国国家主席习近平可望下个月在20国集团（G20）高峰会场边会面，讨论双方对贸易的分歧，但未敲定新的谈判日期。

尽管柯德洛明确表示美国不愿和解，他也试图缓和各界担忧，坚称谈判仍在进行当中。

柯德洛说：「我们必须等到情势更明朗的时候，在那之前，我们得继续加徵关税。」他还说：「我们无法接受（谈判）出现任何倒退。」

柯德洛说，尽管目前尚未有进一步谈判的「具体和确切计画」，中方已邀请财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和莱特海泽赴北京，更高层级的谈判也可能登场。

他说，川习6月底在日本G20峰会期间会面，「或许是个非常好」的机会。G20峰会6月28至29日将在大阪登场。

柯德洛说：「为了美国和美国劳动阶层及农牧业者等的利益，我们得改变两国贸易关系。我们必须这么做。」「双方关系一直以来都太不平衡。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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