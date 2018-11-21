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此内容发布于2018年11月21日 下午8:05 最后更新 - 2018年11月21日 -20:05

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天发动新一轮攻势，杠上首席大法官罗伯兹（John Roberts）。

川普昨天将矛头指向加州旧金山联邦地区法院法官提格（Jon Tigar），因为提格19日发布临时禁制令，挡下川普政府不让非法入境移民申请庇护的政策。提格是民主党籍前总统欧巴马所任命。川普以「欧巴马法官」称呼提格。

川普也炮轰整个联邦第九巡回上诉法院。联邦第九巡回上诉法院的管辖范围涵盖美西9个州，包括加州。

首席大法官罗伯兹鲜少发表政治声明，但稍早也忍不住斥责川普，他坚称司法「独立」。

罗伯兹在联邦最高法院回应新闻媒体询问的声明中说：「我们没有欧巴马法官或川普法官，也没有布希法官或柯林顿法官。」保守派的罗伯兹是共和党籍前总统小布希（George W. Bush）时期所任命。

「我们所拥有的是一群卓越的专职法官，他们尽最大所能让出现他们面前的人获得平等权利。这样的独立司法制度是我们所有人该感谢的。」声明中未直接点名川普。

川普随即在推特（Twitter）回击。川普正在佛罗里达州度假。

他写道：「不好意思首席大法官罗伯兹，你们的确有『欧巴马法官们』，且他们的观点和负责我们国家安全的人观点非常不同。」

他表示，先前有「大量」关于他引发争议的优先要务案件遭到推翻，例如严厉打击非法移民。川普写说：「请研究这些数字，它们非常惊人。」

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