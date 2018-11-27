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此内容发布于2018年11月27日 下午11:35 最后更新 - 2018年11月27日 -23:35

（法新社华盛顿7日电） 「通俄门」调查日渐逼近白宫之际，美国总统川普今天再把矛头指向负责此案的特别检察官穆勒（Robert Mueller），政界剑拔弩张，气氛更形紧绷。

一直以来都说「通俄门」调查是「猎巫」的川普，今天痛批穆勒「自相矛盾，离经叛道」。

川普在连串推文中指控：「他重重伤害了我国刑事司法系统。」

穆勒昨天指控川普前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）对调查人员所言不实，终止与他的认罪协议，而今天，川普2016年竞选团队外交事务顾问巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）则因在接触俄国方面对调查人员撒谎，开始入狱服刑2周。

上述种种，都让人更加揣测穆勒18个月来对通俄门的调查已近尾声，接下来可能针对川普竞选团队勾结俄罗斯、企图影响2016年大选，或针对川普试图干预调查，提出相关控罪。

白宫上周披露，川普已以书面方式回答穆勒团队年初提出的问题，平息了川普因一再拖延而可能收到传票的揣测，如今穆勒宣称曼纳福特撒谎，更让人深信他即将针对调查主要部分做出结论，下一步，将剑指白宫。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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