川普决自叙利亚撤军 打击IS特使也做不下去

此内容发布于2018年12月22日 下午10:50

（法新社华盛顿22日电） 美国务院官员表示，负责协调联军打击伊斯兰国（IS）的特使麦格克（Brett McGurk）已经请辞。

麦格克向国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）提出辞呈，将自12月31日生效。

国防部长马提斯（James Mattis）才在20日以书信请辞，与川普之间愈来愈深的外交歧见表露无疑，现在麦格克接着要离职。

麦格克原定明年2月卸任，但熟悉内情人士指出，麦格克反对川普自叙利亚撤军的决定，而马提斯的请辞，对麦格克有「重大影响」。

前总统欧巴马任用、由川普续任的麦格克上周才表示，在与IS战斗方面，「没人宣称任务完成」，然而数天后，川普即宣布对抗圣战士获得胜利，令盟军和政界都傻眼。

麦格克自2015年担任美国特使，协调联军打击伊斯兰国（IS），他同时也是主管伊拉克和伊朗事务的副助理国务卿，在前总统小布希（George W. Bush）时代为负责伊拉克和阿富汗事务的高阶官员。

根据「纽约时报」取得的麦格克对同事宣布辞职消息的信函，麦格克表示，川普决定自叙利亚撤军「令人震惊」。

纽时报导引述麦格克说：「这让我们联军同盟困惑，也让我们战斗伙伴无所适从。」

信中说：「我在这周协助处理部分后续工作，如同你们许多人在会议和电话中听到的，我最终结论是，我无法执行这些新指令并维持个人节操。」（译者：纪锦玲/核稿：郑诗韵）

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