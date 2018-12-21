川普准备撤大批美军 阿富汗总统淡化安全影响

此内容发布于2018年12月21日 上午7:35

（法新社喀布尔21日电） 美国一名官员20日告诉法新社，总统川普已决定让一大批美军撤离阿富汗，阿富汗总统则淡化撤军可能带来的安全影响。

相关报导认为，1万4000名士兵中有多达一半人，可能会离开这个饱受战火蹂躏的国家。

这个惊人之举，使得驻喀布尔的外交官和官员感到震惊和沮丧。这些人正在加紧终结与塔利班（Taliban）17年的冲突。塔利班已掌控阿富汗大片土地，且这场冲突造成阿富汗部队伤亡情况「无法持续下去」。

喀布尔一名高阶外国官员以匿名方式告诉法新社：「如果你是塔利班，耶诞节已提早来临。」

「倘若你的主要对手刚刚撤回他们半数部队，你会考虑停火吗？」

阿富汗塔利班发言人穆贾希德（Zabiullah Mujahid）并未回覆法新社置评要求。但对于这项决定，塔利班一名高阶指挥官表示欢迎。

身处巴基斯坦西北部的这名官员告诉法新社：「坦白说，我们并不期待美国立即做出这样的回应。」

「我们非常高兴，他们了解真相。我们期待更多好消息。」

关于川普这项决定，目前不清楚美国和平特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）或阿富汗政府是否事先获得警告。

但阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）一名发言人淡化任何撤军所带来的影响。

甘尼的发言人查罕苏利（Haroon Chakhansuri）透过社群媒体说：「倘若他们从阿富汗撤军，将不会产生安全影响，因为过去4年半，阿富汗人已取得全面控制。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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