此内容发布于2019年5月20日 下午9:05

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普对华为祭出严厉制裁，列入贸易黑名单，可能让供应这家中国科技巨擘软硬体的众多美国公司因此受挫。

●美国制裁华为 延至8月中执行

美国企业2018年卖给华为的零组件估计达110亿美元（约新台币3455亿元），美中贸易产生摩擦之际，华府当局上周以国安为由，将华为列入美国出口管制实体清单（Entity List）。

美国商务部今天宣布将禁令延后90天至8月19日执行，表示软体更新和履行其它合约义务需要时间。

●美国大厂表态一次看

法新社引述彭博报导，英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和赛灵思（Xilinx）等美国晶片制造商已告知员工，将停止向华为供货。

谷歌（Google）表示，会遵从美国政府命令，致使华为无法使用Android作业系统的主要服务，例如Gmail和Google地图等。

微软（Microsoft）提供Windows作业系统给华为许多装置，该公司并未答覆记者询问这项命令可能带来的冲击。

市场研究公司Technalysis Research首席分析师欧唐纳尔（Bob O'Donnell）表示，任何禁令近乎肯定会影响微软，「因为没有开放原始码，而任何Windows版本都来自微软」。

被问及如何处理华为禁令时，高通与英特尔未做出回应。

●华为禁令 对美企业短、长期影响为何？

研究机构Techsponential创办人格林加特（Avi Greengart）表示，华为的禁售令可能会冲击各种产业的大型和小型美国企业，包含玻璃大厂康宁公司（Corning）和手机视听软体制造商杜比（Dolby）等。康宁推出的Gorilla Glass热销产品，广泛应用于智慧型手机。

格林加特说：「当你想到所有关于软硬体零件时，可以列出相当长的名单。美国占了全球供应链很大一部分。」

市场研究公司Moor Insights & Strategy创办人穆黑德（Patrick Moorhead）认为，「对美国公司的冲击在于这项禁令时间长短，以及他们与华为往来关系的深浅。不论是英特尔、Google或辉达（Nvidia），没有一家与华为生意往来超过3%，所以短期来说，这不会是个问题」。

●华为和其他中企如何接招？

研究科技产业的端点技术公司（Endpoint Technologies Associates）创办人和分析师凯伊（Roger Kay）认为，禁令可能加速华为和其他中国企业致力研发自家微处理器和其他零组件。

凯伊说：「对美中公司来说，短期之内会有负面影响是无可避免的。就长期影响来说，华为和其他中企会更急切弃美国供应商而去。」

分析师欧唐纳尔认为更大的风险是华为和其他中企采取行动，开发让他们与矽谷切割的软体及硬体。

欧唐纳尔说：「中国已经在开发自己的技术基础设施，意味着中方将发展出独立网络，这将是一件大事。」（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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