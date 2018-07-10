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此内容发布于2018年7月10日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月10日 -23:50

（法新华盛顿10日电） 美国总统川普的前国安顾问佛林（Michael Flynn），今天否认已经加入一家替卡达游说的华盛顿公司。

佛林的律师说，斯托宁顿全球有限责任公司（Stonington Global LLC）发布的声明是出于误会。

凯尔纳（Robert Kelner）说，佛林「没有加入斯托宁顿，个人没有发布任何公开声明」。凯尔纳又说：「他知道拟了一份声明，但他不打算现在发布。」

今天稍早，前共和党竞选团队顾问、已向政府登记的游说者穆辛（Nick Muzin）宣布，佛林已经成为公司全球策略部门的经理。

穆辛说：「佛林中将身上与众不同的美国故事，以及他对国安、自由及反恐的贡献，是对数百万美国人的启发，我们也很兴奋要与他合作，在世界各地提倡这些价值。」

穆辛与共同创办人阿拉汉（Joey Allaham）表示，他们会「持续为成功代表卡达做努力，过去8个月来，他们让这座波斯湾酋长国，从孤立、封锁及备受批判，走向强化美国及卡达的安全及经济关系」。

根据托宁顿全球描述的公司策略，他们协助「国内及国际客户掌握全球股市脉动、促进与政府间互动」。（译者：梁元龄/核稿：张晓雯）

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