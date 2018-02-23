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此内容发布于2018年2月23日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月23日 -23:50

（法新社华盛顿23日综合外电报导）根据今天一份起诉书，前川普竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）曾暗中支付200万欧元（约新台币7294万）给一群卸任的欧洲高阶政要，替当时乌克兰总统亚努科维奇游说。

由特别检察官穆勒（Robert Mueller）提交给华盛顿联邦法院的起诉书指出，曼纳福特聘请所谓「哈普斯堡集团」（Hapsburg Group）的一群前政坛人士，「采取有利乌克兰的立场，包括游说美国」。

起诉书说，这个组织在2012年到2013年期间运作，由不知名的一位「前欧洲总理」负责，他与这个集团的其他成员分别游说美国议员与白宫官员。

根据起诉书，这群政客「看似提供有关乌克兰政府作为的独立评估，但实际上他们是拿钱办事的亲乌说客」。

根据曼纳福特在2012年6月的备忘录写道，这个团体应采非正式的作法，并且不带任何与乌克兰政府间明显可见的关系。

针对俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统大选及可能勾结川普阵营的通俄门调查，将曼纳福特2006年到2014年为亚努科维奇（Viktor Yanukovych）工作所为，依洗钱、逃税、银行诈骗等起诉。

亿万富豪亚努科维奇受俄罗斯支持，他的亲俄立场以及诸多严重贪腐指控，让当时大部分欧洲政界对他投以质疑眼光。

亚努科维奇2014年被群众推翻下台，流亡俄罗斯，曼纳福特也停止为他工作，转而回到美国，在2016年总统大选加入川普阵营。

虽然最新的起诉内容未指控曼纳福特与哈布斯堡集团的挂勾涉及犯罪行为，但这些活动显示曼纳福特曾经为乌克兰从事游说工作，而未在美国登记为外国代理人，这点已经违法。（译者：林宏翰/核稿：陈亦伟）

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