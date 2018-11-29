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此内容发布于2018年11月29日 下午7:35 最后更新 - 2018年11月29日 -19:35

（法新社纽约29日电） 美国总统川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）今天在纽约的联邦法院向法官认罪，他坦承在持续进行的「通俄门」调查中，曾向国会做出不实陈述。

一名官员证实，柯恩在纽约联邦法院出庭应讯大约一小时，期间坦承曾针对一笔房地产交易向国会做出不实陈述。

川普2016年参选总统之际，他掌有的川普集团（Trump Organization）打算在俄国投入商业开发，且计画在莫斯科兴建「莫斯科川普大楼」（Trump Tower Moscow），但选战期间川普一再宣称跟俄国毫无商业关系。

「纽约时报」（The New York Times）报导，川普集团打算在莫斯科兴建「莫斯科川普大楼」的协议，一直是美国检方调查川普竞选阵营是否在2016年大选期间与俄国探员共谋的重要焦点。这栋大楼始终没有动工兴建。

柯恩在庭上坦承，2017年8月他对国会做出这项开发计画的「虚假、捏造和欺骗」书面证词。

法院文件指出，柯恩曾向国会谎称这项开发计画于2016年1月搁置，并掩饰开发计画协议与不具名联系人之间的关系，以期阻挠「通俄门」调查。

事实与柯恩的说法相反，这项开发计画在川普集团内部经过多次讨论，时间是在2016年1月之后，直到当年6月仍努力寻求俄国政府批准。

川普最终在2016年7月中旬获得共和党提名为总统候选人。

对于柯恩认罪一事，川普批评柯恩是个「软弱的人」，还指控他撒谎以换取减刑。

柯恩委任律师帕崔约（Guy Petrillo）则说：「柯恩先生已经配合调查，柯恩先生会继续合作。宣判日期订在12月12日。」（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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