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此内容发布于2018年2月28日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月28日 -22:20

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普前竞选总干事曼纳福特今天针对洗钱、非法游说和说谎等指控不认罪，独立检察官穆勒率领的通俄门案第一场审判预计9月展开。

检方上周对曼纳福特（Paul Manafort）新增指控后，华盛顿联邦法院要求他作出新的答辩。

穆勒（Robert Mueller）去年10月30日首度公布起诉书，后来曼纳福特前商业伙伴盖茨（Richard Gates）认罪并承诺配合穆勒调查，检方因此修订起诉书内容。

68岁的曼纳福特被控洗钱7500万美元，这跟他与盖茨2006年到2014年间替亲俄前乌克兰总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）工作有关。

此外，他也被控在未向司法部登记即替亚努科维奇政府从事游说工作，外加其他相关指控。

法庭预定今年9月17日展开审理工作。

曼纳福特长年担任华盛顿和国际政治顾问，2016年6月担任川普竞选总干事，并让盖茨担任副手。

曼纳福特担任川普竞选总干事不过2个月，就因乌克兰相关调查辞职，但盖茨依然留在竞选团队，川普2016年11月大选胜出后交接期间，都有盖茨的身影。（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

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