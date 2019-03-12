此内容发布于2019年3月12日 下午10:50

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普前竞选总干事曼纳福特，因逃税与银行诈欺遭判处47个月有期徒刑之后，明天将再出庭聆听法官对他另外两项罪名的判决，决定是否加重刑期。

4月1日就满70岁的曼纳福特（Paul Manafort），将到哥伦比亚特区联邦地区法院出庭，就先前所承认的两项共谋罪名，聆听法官杰克森（Amy Berman Jackson）判决。

这位共和党资深政治顾问和说客，每项罪名最高可能被判5年徒刑。

特别检察官穆勒（Robert Mueller）起诉曾经是川普密友与高层幕僚共6人，曼纳福特是其中之一。但到目前为止，6人的罪责都未涉直接勾结俄罗斯，暗助川普赢得白宫大位。

曼纳福特去年8月遭陪审团依5项所得税申报不实、2项银行诈欺和1项隐匿海外银行帐户罪名定罪。

他曾效力于福特（Gerald Ford）、雷根（Ronald Reagan）和老布希（George H.W. Bush）3位共和党籍前美国总统，以及前共和党参议员杜尔（Bob Dole）。曼纳福特因被定罪而垮台，让外界感到震惊。

曼纳福特2016年担任川普竞选总干事，但所涉罪嫌都与他在川普竞选活动中扮演角色无关，而是在2004年到2014年之间，他为俄国支持的乌克兰政治人物担任顾问，赚进上千万美元却未纳税有关。

检察官指控曼纳福特利用海外银行帐户，隐匿他为乌克兰人工作所赚的逾5500万美元。

曼纳福特上周由美国联邦地区法院法官艾里斯（T.S. Ellis）判处47个月有期徒刑，远低于联邦量刑准则的19年到24年徒刑，许多人批评判得太轻。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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