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此内容发布于2018年11月26日 下午10:20 最后更新 - 2018年11月26日 -22:20

（法新社华盛顿26日电） 根据今天曝光的法院文件，美国总统川普前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）对联邦指控认罪后，向美国联邦调查局（FBI）和特检调查人员撒谎，违反他的认罪协议。

曼纳福特在同一份文件中表示，他不认同特别检察官穆勒（Robert Mueller）指他对调查人员说谎。

特检和曼纳福特的律师团都赞同没有理由推迟宣判，要求法院敲定日期。

穆勒在文件中说，签署认罪协议后，「曼纳福特在许多方面对联邦调查局和特检办公室撒谎，触犯联邦罪」。

曼纳福特的律师团也在同一份文件中说，曼纳福特在遭到逮捕之后数度与政府会面并提供资讯，努力履行合作义务。他们说，曼纳福特不认为自己违反认罪协议。

曼纳福特2016年6月曾在川普大楼（Trump Tower）出席一场与俄罗斯代表举行的会议，企图取得不利于民主党总统参选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的资料。希拉蕊在当年11月的总统大选败给川普。

曼纳福特今年9月签署换取减刑的认罪协议后，就一直配合穆勒调查。

美国指控俄罗斯骇入民主党电邮并在社群媒体等处散布假新闻，俄国否认。川普也驳斥在竞选期间与俄国共谋的指控，说这类调查是政治猎巫。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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