下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月27日 下午6:20 最后更新 - 2018年11月27日 -18:20

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普的前竞选总干事曼纳福特今天否认曾密会维基解密创办人亚桑杰，维基解密2016年公布由俄罗斯情报机关骇得的民主党机密时，曼纳福特和亚桑杰事前几周也未见过面。

曼纳福特（Paul Manafort）否认英国「卫报」（The Guardian）一篇报导，这篇报导说他2013年到2016 年间与维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）会面3次。爆料内容若属实，便能证明川普竞选团队勾结俄罗斯以在2016年总统大选取得上风的指控。

曼纳福特在声明中说：「这则报导完全错误且蓄意诽谤。我从未与亚桑杰或任何与他有关的人见面。没有任何维基解密相关人士联系我，无论是直接或间接。」

他说：「即使我的代表告知卫报这则报导有误，他们仍决定刊登，我们将考虑所有法律选项。」

卫报引述不具名消息人士说，曼纳福特于2013年、2015年与「2016年3月左右」前往亚桑杰寻求外交保护所居住的厄瓜多驻伦敦大使馆。2016年3月正好是曼纳福特加入川普竞选阵营的那个月。

2016年7月，维基解密开始发布数以千计让川普竞选对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）脸上无光的民主党全国委员会（Democratic National Committee）电子信件。美国情报机构之后指控，这些电邮是遭俄罗斯间谍骇取并交给维基解密。

维基解密同样否认卫报报导，在推特说它们「敢用100万美元和编辑的项上人头跟卫报赌，曼纳福特从未与亚桑杰会面」。

曼纳福特2016年3月担任川普的竞选总干事，同年8 月因过去在乌克兰担任多年的说客遭到调查而被迫辞职。

卫报这篇报导加深外界揣测，认为调查俄罗斯疑似干预美国选举的「通俄门」特别检察官穆勒（Robert Mueller），在川普竞选团队成员与俄共谋方面已累积到不少证据。

Neuer Inhalt Horizontal Line