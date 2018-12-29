川普前策士盼推欧洲右翼潮 义大利群起抗议

此内容发布于2018年12月29日 下午6:05

（法新社罗马29日电） 数百名群众今天在义大利中部示威，抗议美国总统川普前首席策士巴农（Steve Bannon）力挺的「西方犹太基督教学院」（Academy for the Judeo-Christian West）。

巴农9月时矢言成立跨欧洲的「战情室」，要在欧洲议会2019年选举前协助组成一个泛欧右翼运动。

地方社运人士和各个团体在义国中部城镇科莱帕尔多（Collepardo）集会抗议，并透过「阻止巴农、解放欧洲」、「特里苏蒂，欧洲之地」等标语表达他们的观点。

科莱帕尔多地理位置邻近特里苏蒂修道院（Trisulti charterhouse），这个修道院昔日为卡尔特会修道院（Carthusian monastery），如今出租给天主教机构「人类尊严研究所」（DHI），一个与美国保守派主教柏克（Leo Burke）和巴农关系紧密的团体。

人类尊严研究所创办人哈尼维尔（Benjamin Harnwell）告诉义文日报「义大利时报」（La Stampa），他们计划在这个罗马以东的地点提供课程，将「巴农的理念传达给接下来的世代」。

抗议组织形容，创立于1204年的特里苏蒂修道院为「欧洲前哨」，标志着「不与世隔绝的理念」。

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