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此内容发布于2018年3月3日 上午5:50 最后更新 - 2018年3月3日 -05:50

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普先后冲动宣布对钢铝重课关税，并加强枪械管制，料将引发深远后果。面临各式危机接踵而至，美国白宫昨天运作看似濒临完全崩溃，总统幕僚只能勉力灭火。

川普1日临时起意宣布将对进口钢铝课徵高关税，可能引爆全球贸易战；接着又呼吁限缩宪法赋予的拥枪权利，使一向拥护这名善变总统的共和党员也与他产生嫌隙，还引发股市大跌，各国更威胁祭出报复性制裁。

面对亲信幕僚希克斯（Hope Hicks）出走、女婿库许纳（Jared Kushner）财务丑闻缠身和通俄门竞选调查持续，川普大动肝火、不顾幕僚警告，宣布将对钢铁与铝制品课徵惩罚性关税。

他昨天推文表示：「当一个国家（美国）跟几乎每个国家做生意都赔钱，损失数十亿计美元，贸易战是件好事，要赢不难。」

这项将招来法律诉讼的决定，除了造成内部讨论功能失灵，也取代政府对加徵关税是否合法的审查。许多官员对这些毫不讳言。

川普数十年来致力反对美国贸易条款，进而衍生出这起关税决定，却深深激怒加拿大、欧洲、亚洲与拉丁美洲地区的盟友。

这项决定对内迅速产生后座力，首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）请辞谣言再起。寇恩先前才因川普不愿谴责新纳粹分子而大感光火。

华尔街业内人士先前才张手欢迎川普的减税政策和自由放任的监管方式，如今对新政策不可置信，也对看似已经脱轨的白宫感到惊讶不已。

川普推文宣布关税决定数小时前，也倡议提高拥枪年龄限制、加紧背景审查且不经正当程序查缉枪械，让共和党人毫无防备。

对于川普的言论与甚至是他被控的道德逾矩行为，共和党人过去是极其容忍，但这类枪枝管制决策严重偏离政党立场，多数党员都认为太超过。

共和党参议员萨斯（Ben Sasse）就严厉表示：「强大的领袖不会自动同意耳里听见的最后一件事。我们拥有宪法第二修正案和正当法律程序是有原因的。」（译者：陈乃瑜/核稿：徐崇哲）

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