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此内容发布于2018年7月8日 上午9:20 最后更新 - 2018年7月8日 -09:20

（法新社爱丁堡/伦敦8日电） 美国总统川普将自12 日起展开4天访问英国行程，全英各地会有多场抗议等着迎接他。在连串外交龃龉后，活动主办人希望发起英国数十年来数一数二的大型示威活动。

评价两极的川普会在结束布鲁塞尔的北大西洋公约组织（NATO）峰会后抵达英国，他大部分行程在伦敦以外，访英期间预计引来至少数万人上街示威。

反战联盟（Stop The War Coalition）的奈罕（Chris Nineham）说：「我们有把握，川普所到之处都会有大型抗议示威活动。」这个联盟协助发动所谓的「抗议嘉年华」。

奈罕说：「抗议川普的行动会成为真正庆祝活动，颂扬我们英国热爱的多样性，并将发出强烈讯号指出，他仇恨和分裂的讯息在这个国家不受欢迎。」

川普看来在英国不太受欢迎，他粗鲁的作风和标榜「美国优先」的强硬政策，令各种政治立场和社会阶层的人都感惊愕。

去年11月，他曾因分享极右团体「英国优先」（Britain First）的3支煽动性反穆斯林影片，遭到包括英国首相梅伊（Theresa May）在内的严厉批评。

在这起事件和多起其他外交争论后，川普上任以来首次访英行程一再延后，还降低层级，引起猜疑说这是为了避免示威。

美国驻英大使强生（Woody Johnson）6日告诉记者，川普「知悉」排定的抗议，但「不会躲避任何事」。

抗议行动重头戏是穿越伦敦市中心的大游行，以特拉法加广场（Trafalgar Square）作终点，举行集会。

主办单位自10多个城市派出巴士，载民众来参加抗议，呼吁参加民众「带标语、扩音器、音响系统及任何展开革命行动所需的一切」。

在抗议活动登场前，巨大的「川普宝宝」气球将在英国国会大厦附近升空。接下来川普周末走访母亲的故乡苏格兰时，这个气球也将会使用在排定的抗议活动。

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