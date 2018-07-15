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此内容发布于2018年7月15日 上午3:05 最后更新 - 2018年7月15日 -03:05

（法新社伦敦15日电） 美国总统川普接受英国媒体访问时，透露英国女王伊丽莎白二世对他说，她认为英国脱欧是「非常复杂的问题」。川普对外讨论和女王的私下对话，似乎破坏英国王室礼节。

英国首相梅伊（Theresa May）正因脱欧议题而焦头烂额，不按牌理出牌的川普却在本周赴英国进行4天访问前，发言批评梅伊的脱欧政策，引发强烈不满。川普13日在温莎城堡（Windsor Castle）会见英国女王。

根据英国「周日邮报」（Mail on Sunday）今天刊登的访问，川普事后告诉英国电视节目主持人摩根（Piers Morgan），他和女王讨论到英国脱离欧洲联盟（EU）的争议话题。

川普透露，女王表示「这是非常复杂的问题。她说得没错。我想没人知道那会是多么复杂的事。每个人都以为会是『喔，这很简单，我们加入或不加入，或是看看会发生什么事』」。

川普又说，他还告诉梅伊，英国应该争取到从欧盟「分拆」的脱欧，好让英国能够和美国达成全面性的贸易协议。

尽管英国和川普之间发生连串外交纷争，梅伊仍希望英国脱欧后能和美国迅速达成贸易协议。

川普受访时表示：「我（对梅伊）说：『要确保你们分拆，务必得分拆』，如此一来无论发生什么事，他们都有权利和美国达成协议。」

川普还重申，他的确提供梅伊一个「选项」，让英国在脱欧谈判上较欧盟占上风。但他并未透露这个选项的内容。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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